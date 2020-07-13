Hasımlar birbirlerine ateş etti, damda yatan 2 kadın yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde kavgalı kişiler birbirlerine tüfekle ateş etmeleri sonucu, damda yatan 2 komşu kadın yaralandı.



Alınan bilgiye göre, olay Girne Mahallesi 2011 Sokak'ta meydana geldi. Gece saatlerinde E.S. (40) adlı kişinin evine 2 kişi tarafından tüfekle rastgele ateş açıldı. Evden çıkan E.S. kaçmaktan olan 2 kişiye 7 el ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, E.S. ifadesi üzerine evine R.K. ile M.K. adlı kişilerin ateş ettiğini iddia etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, R.K. adlı kişiyi yakaladı.



İki tarafın karşılık ateş etmeleri sonucu damlarında yatmakta olan Gülbeyaz A. (55) ve Remziye K. (35) çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı 2 kadının tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis olaya karıştığı iddia edilen M.K'yi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. - MERSİN