Hasımlarını vuran kardeşler serbest kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişiyi önce bıçak ve silahla yaralayıp, daha sonra darp ettikleri ileri sürülen iki kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gemlik ilçesinden İnegöl'de bulunan bir sunta fabrikasına kereste getiren ve aralarında daha önce husumet bulunan Ersin E. ile Erol Ş. fabrikanın girişinde karşı karşıya geldiler. Her ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iddiaya göre Ersin E. önce Erol Ş'yi bıçakladı, daha sonra silahla ayağından vurdu. Bununla da yetinmeyen şahıs Erol Ş'yi darp ederek olay yerinde geldiği kamyonetle kaçarak kayıplara karıştı.



Jandarma şahısların kullandığı aracı buldu. Ekipler, olaya karışan Ersin E. ve Arif E.'yi bir petrol istasyonunda kıskıvrak yakaladı. Yakalanan iki şahıs, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA