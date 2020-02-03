Hasır dokuma sanatını yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasır dokuma sanatını yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika

Hasır dokuma sanatını yaşatmaya çalışıyor

16 dakika önce

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde yaşayan Fethiye Aytekin (70), Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nden temin ettiği kamışlardan dokuduğu hasırları satarak geçimini sağlıyor.

Hasır dokuma sanatını yaşatmaya çalışıyor, System.String[]

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde yaşayan Fethiye Aytekin (70), Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nden temin ettiği kamışlardan dokuduğu hasırları satarak geçimini sağlıyor. 60 yıldır hasır dokuyarak 4 çocuğunu okutan Aytekin, "Sağlığım el verdiği sürece, hasır dokumaya, ata sanatımızı sürdürmeye kararlıyım" dedi.

Simav'a bağlı Çitgöl beldesinde oturan Fethiye Aytekin, 10 yaşından beri kamışlarla hasır dokuyor. 40 yıl önce Simav Gölü'nün kamışlarıyla hasır dokuyan Aytekin, gölün kurutulmasının ardından kamışları Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nden almaya başladı. Dokunan hasırlar İzmir, Ödemiş, Kırkağaç, Soma, Bergama'ya tanesi 10 TL'den satılıyor. Belediye de hasır dokumacılığına destek veriyor. Çevre göllerden kesilerek evlere dağıtılan kamışlardan tezgahlarda günlük 7 veya 8 hasır dokunuyor. Hasır dokuyan kadınlar günlük 60 ile 70 TL arasında aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Eskiden en az 300 ailenin geçimini hasır dokumacılığından sağladığını bugün ise 30 ailenin bu işe devam ettiğini söyleyen Fethiye Aytekin, gençlik yıllarında günde 3 veya 4 hasır dokuyabildiğini, diz ve gözlerindeki problem nedeniyle bu sayının 2 veya 3 günde 1 hasıra kadar düştüğünü belirterek, "Bakalım daha ne kadar dokuyabileceğim. Sağlığım el verdiği sürece, hasır dokumaya, ata sanatımızı sürdürmeye kararlıyım" dedi.

'SAZDAN YAPILAN HASIRLAR DAHA SAĞLIKLI'

Son yıllarda plastik hasırların çıkmasıyla saz hasırlara ilginin azaldığını belirten Aytekin, şunları kaydetti: "Sazdan yapılan hasırlar, plastik hasırlardan daha sağlıklı. Bizim, dokuduğumuz hasırlar nem ve rutubeti çeker, ayrıca insanı sıcak tutar ama plastik hasır böyle değildir. İnsanı üşütür. Dokuduğumuz hasırların satışında herhangi bir problem yaşamıyoruz. Toptancılar ayağımıza kadar gelirler ve hasırlarımızı toplayıp götürürler. Bazen de beldemizde bu işle uğraşanlar bizden satın aldıkları hasırları bir kamyonete yükleyip sahillerdeki şehirlere götürürler. Dokuduğumuz hasırların turistik bölgelerde rağbet görmesi bizi ayrıca mutlu ediyor."


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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:26 Kaynak: DHA
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