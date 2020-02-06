Hasketbol'da 100'ler gülüyor

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Büyük Erkek takımı ligde şuana kadar oynadığı toplam 10 maçta 2 maçı rakibi sahaya çıkmadığı için 20-0 hükmen kazanmasına rağmen toplamda 1003 sayı atarak maç başına ortalama 100,3 sayı ortalaması ile ligde ilk sıraya oturdu.



Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde yakaladığı başarı ile dikkat çeken Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü maç başına rakip potalara 100,3 sayı atma ortalaması ile oynuyor. Potasında da maç başına ortalama 54,5 sayıya izin veren güçlü ekip, grubunu namağlup 1. sırada tamamladı ve yarı final oynama hakkı kazandı. Antrenör ve Oyuncu Hasan Aksoyak, yaptığı değerlendirmede, "Şuana kadar oynadığımız maçlarda gerek hücumda gerek savunmada oyuncularımız fedakarca mücadele ettiler. Pazar günü yarı final maçımız var. Amacımız Bu maçtan da en iyi sonuçla ayrılarak finale kalabilmek olacaktır" dedi. Hasketbol Gençlik, ligde oynadığı maçlarda şu sonuçları aldı:



Hasketbol Gençlik- Talas Gençlikspor: 114-69



Sağlıkspor-Hasketbol Gençlik: 55-132



Hasketbol Gençlik-Sahabiyespor: 127-90



Rekreasyon Merkezi-Hasketbol Gençlik: 51-117



Hasketbol Gençlik-Serkan Öztürk Basketbol: 20-0 (H)



Talas Gençlik-Hasketbol Gençlik73-113



Hasketbol Gençlik-Sağlıkspor: 130-54



Sahabiyespor-Hasketbol Gençlik: 70-102



Hasketbol Gençlik-Rekreasyonmerkezi: 128-83



Serkan Öztürk Basketbol-Hasketbol Gençlik: 20-0 (H) - KAYSERİ