Hasketbol'da altyapıda başarılı olan sporcu ve antrenörlere kutlama - Son Dakika
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Hasketbol'da altyapıda başarılı olan sporcu ve antrenörlere kutlama

6 saat önce

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nde bu sezon oynanan altyapı maçlarında dereceye giren sporculara ve antrenörlere kulüp tarafından teşekkür ve kutlama organizasyonu düzenlendi.

Hasketbol'da altyapıda başarılı olan sporcu ve antrenörlere kutlama, System.String[]

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nde bu sezon oynanan altyapı maçlarında dereceye giren sporculara ve antrenörlere kulüp tarafından teşekkür ve kutlama organizasyonu düzenlendi.


Bu sezon şuana kadar oynanan maçlar sonucunda Kayseri 2.'si olan U16 kız takımı, Kayseri 3.'sü olan U18 kız takımı ve yine Kayseri 3.'sü olan U16 erkek takımı antrenör ve sporcularına düzenlenen organizasyonla kulüp tarafından teşekkür edildi. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak yaptığı değerlendirmede; "Bu sezon şuana kadar tamamlanan kategorilerde dereceye giren sporcu ve antrenörlerimize teşekkür etmek için bir kutlama programı düzenledik. Bu kapsamda kulübümüzü gururla temsil eden centilmence mücadele eden ve başarıya ulaşan sporcu ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum ve onlara teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
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