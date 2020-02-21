Hasketbol Gençlik U-16 Kız takımı Konya yolcusu - Son Dakika
Son Dakika Spor Hasketbol Gençlik U-16 Kız takımı Konya yolcusu - Son Dakika Spor

Hasketbol Gençlik U-16 Kız takımı Konya yolcusu

6 saat önce

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü U16 kız takımı 25-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek olan ve 12 takımın katılacağı Bölge şampiyonasında Kayseri'yi temsil edecek.

Hasketbol Gençlik U-16 Kız takımı Konya yolcusu, System.String[]

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü U16 kız takımı 25-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek olan ve 12 takımın katılacağı Bölge şampiyonasında Kayseri'yi temsil edecek. Bu turnuvanın hazırlıklarını sürdüren ekipte, tek düşünce bu grubu başarılı şekilde geçmek.


Kayseri'de oynanan U16 kız maçları sonucunda Kayseri 2.si olarak Bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanan Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü U16 Kız takımı, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Mersin, Lefkoşa, Kayseri ve Konya illerinden 12 takımın katılacağı Bölge Şampiyonasının hazırlıklarını hafta sonu yapacakları antrenmanlarla tamamlayarak Pazartesi günü yapılacak olan teknik toplantı ve kura çekimine katılmak için yola çıkacak. Kulüp Başkanı ve Antrenör Hasan Aksoyak, şampiyona öncesi yaptığı değerlendirmede, "Yeni oluşturduğumuz bir takımla Kayseri 2. si olmayı başardık. Şimdi Bölge Şampiyonasına katılmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çok zorlu ve tecrübeli lig takımlarının U16 kız takımının katılacağı bu bölge şampiyonasında temel amacımız elimizden gelen mücadelenin en iyisini sergileyerek ilimizi ve kulübümüzü temsil etmek ve tecrübe kazanmak olacak. İlerleyen yıllarda bu mevcut kadromuzla birlikte Kadınlar Basketbol Bölgesel ligine katılmayı planlıyoruz. Bu yüzden bu turnuva bizim için büyük bir tecrübe olacak. Turnuvaya katılan takımlar arasında en yeni kurulan ve turnuva tecrübesi en az olan takım biz olacağız. Elimizden gelenin en iyisini yaparak geleceğe umutla bakmak istiyoruz." dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Adana, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
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