Son Dakika Haberleri: Hasketbol Gençlikspor transferi tamamladı
Son Dakika Spor Haber

Hasketbol Gençlikspor transferi tamamladı

1 saat önce

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında büyük erkeklerde iç transferde 9 oyuncu ile dış transferde 9 oyuncu olmak üzere toplam 18 oyuncu ile anlaşarak transferi tamamladı.

Hasketbol Gençlikspor transferi tamamladı, System.String[]

Hasketbol Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında büyük erkeklerde iç transferde 9 oyuncu ile dış transferde 9 oyuncu olmak üzere toplam 18 oyuncu ile anlaşarak transferi tamamladı.


Geçtiğimiz sezon büyük erkeklerde finalde kaybederek ligi 2. sırada tamamlayan Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü bu sezon transferde hızlı davranarak, kadrosunu netleştirdi. Kulüp Başkanı ve Antrenör Hasan Aksoyak transferler sonrası yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz sezon final maçını kaybettikten sonra bu sezon ile ilgili çıtayı biraz daha yükseltme kararı almıştık. Bu doğrultuda birbirinden tecrübeli ve kaliteli oyuncularla bu sezon başı el sıkışıp anlaştık. Hedefimiz öncelikle Kayseri Büyük Erkekler liginde şampiyon olarak Erkekler Bölgesel Basketbol liginde Kayseri'yi temsil etmeye hak kazanmak. Sonrasında burada ki grup müsabakalarını kazanarak Final grubuna kalmak ve nihayetinde ilimizi önümüzde ki sezon Türkiye Basketbol 2. Liginde temsil etmek ve erkeklerde özlenen günlere geri dönmek olacak" dedi.


Hasketbol GSK iç transferde anlaştığı oyuncular:


Mükremin Karakya (21 yaşında 183 cm boy)


Altay Gedikli (18 yaşında 194 cm boy)


Fırat Sungur (20 yaşında 177 cm boy)


Mehmet Ekiz (37 yaşında 202 cm boy)


Eren Cengiz (18 yaşında 198 cm boy)


Duran Şahin (17 yaşında 177 cm boy)


Burak Sertkaya (17 yaşında 183 cm boy)


Muhammed Ekiz (24 yaşında 190 cm boy )


Hasketbol GSK dış transferde anlaştığı oyuncular:


35 Yaşında 190 cm Boy Selçuk Önal ( Ankara'dan transfer)


33 Yaşında 197 cm Boy Atilla Bozdağ (Kayseri Basketbol'dan transfer)


22 Yaşında 189 cm Boy Kazım Kalkan (Volkan Aksoy Spor'dan transfer)


21 Yaşında 196 cm Boy Fahrettin Okandan (Volkan Aksoy Spor'dan transfer)


23 Yaşında 196 cm Boy Erdem Söğütlü (Volkan Aksoy Spor'dan transfer)


23 Yaşında 202 cm Boy Tuncay Gezer (Volkan Aksoy Spor'dan transfer)


18 Yaşında 179 cm Boy A.Refik Şahin (İSTEM Spor'dan transfer)


29 Yaşında 204 cm Boy Veysel Topuz (Kayseri Basketbol'dan transfer)


38 Yaşında 202 cm Boy İsmail Arıtürk (Kayseri Basketbol'dan transfer)


Bunun yanısıra Hasketbol Gsk da yönetim


kadrosu ve teknik ekipte şu şekilde oluştu:


Kulüp Başkanı : Hasan Aksoyak


İdareci: Ahmet Kürşat Oğuztekin


İdareci: Gökhan Başbuğu


Antrenör: Hasan Aksoyak


Yrd Antrenör: Hasan Can Sönmez


Kulüp Doktoru: Yakup Ekinci


Masör: Mustafa Koçyiğit


Malzemeci: Ramazan Şahin


Kondisyoner: Deniz Mehmet Egöz


Takım Kaptanları: Atilla Bozdağ, İsmail Arıtürk ve Veysel Topuz - KAYSERİ

basketbol, Kayseri, Gsk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak
MGK'dan "Güvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli" kararı çıktı Kara Kartal düşme potasında! İşte güncel puan durumu Metrobüste erkeğe saldıran kadın sosyal medyanın gündeminde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:38:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasketbol Gençlikspor transferi tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]