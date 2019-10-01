Hasketbol Gençlikspor transferi tamamladı

Hasketbol Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında büyük erkeklerde iç transferde 9 oyuncu ile dış transferde 9 oyuncu olmak üzere toplam 18 oyuncu ile anlaşarak transferi tamamladı.



Geçtiğimiz sezon büyük erkeklerde finalde kaybederek ligi 2. sırada tamamlayan Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü bu sezon transferde hızlı davranarak, kadrosunu netleştirdi. Kulüp Başkanı ve Antrenör Hasan Aksoyak transferler sonrası yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz sezon final maçını kaybettikten sonra bu sezon ile ilgili çıtayı biraz daha yükseltme kararı almıştık. Bu doğrultuda birbirinden tecrübeli ve kaliteli oyuncularla bu sezon başı el sıkışıp anlaştık. Hedefimiz öncelikle Kayseri Büyük Erkekler liginde şampiyon olarak Erkekler Bölgesel Basketbol liginde Kayseri'yi temsil etmeye hak kazanmak. Sonrasında burada ki grup müsabakalarını kazanarak Final grubuna kalmak ve nihayetinde ilimizi önümüzde ki sezon Türkiye Basketbol 2. Liginde temsil etmek ve erkeklerde özlenen günlere geri dönmek olacak" dedi.



Hasketbol GSK iç transferde anlaştığı oyuncular:



Mükremin Karakya (21 yaşında 183 cm boy)



Altay Gedikli (18 yaşında 194 cm boy)



Fırat Sungur (20 yaşında 177 cm boy)



Mehmet Ekiz (37 yaşında 202 cm boy)



Eren Cengiz (18 yaşında 198 cm boy)



Duran Şahin (17 yaşında 177 cm boy)



Burak Sertkaya (17 yaşında 183 cm boy)



Muhammed Ekiz (24 yaşında 190 cm boy )



Hasketbol GSK dış transferde anlaştığı oyuncular:



35 Yaşında 190 cm Boy Selçuk Önal ( Ankara'dan transfer)



33 Yaşında 197 cm Boy Atilla Bozdağ (Kayseri Basketbol'dan transfer)



22 Yaşında 189 cm Boy Kazım Kalkan (Volkan Aksoy Spor'dan transfer)



21 Yaşında 196 cm Boy Fahrettin Okandan (Volkan Aksoy Spor'dan transfer)



23 Yaşında 196 cm Boy Erdem Söğütlü (Volkan Aksoy Spor'dan transfer)



23 Yaşında 202 cm Boy Tuncay Gezer (Volkan Aksoy Spor'dan transfer)



18 Yaşında 179 cm Boy A.Refik Şahin (İSTEM Spor'dan transfer)



29 Yaşında 204 cm Boy Veysel Topuz (Kayseri Basketbol'dan transfer)



38 Yaşında 202 cm Boy İsmail Arıtürk (Kayseri Basketbol'dan transfer)



Bunun yanısıra Hasketbol Gsk da yönetim



kadrosu ve teknik ekipte şu şekilde oluştu:



Kulüp Başkanı : Hasan Aksoyak



İdareci: Ahmet Kürşat Oğuztekin



İdareci: Gökhan Başbuğu



Antrenör: Hasan Aksoyak



Yrd Antrenör: Hasan Can Sönmez



Kulüp Doktoru: Yakup Ekinci



Masör: Mustafa Koçyiğit



Malzemeci: Ramazan Şahin



Kondisyoner: Deniz Mehmet Egöz



Takım Kaptanları: Atilla Bozdağ, İsmail Arıtürk ve Veysel Topuz - KAYSERİ