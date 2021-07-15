Hasketbol GSK'dan 15 Temmuz Şehitleri'ni Anma Ali Dağı Tırmanışı

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü antrenör ve sporcuları 15 Temmuz Şehitleri Anısına Ali Dağı Zirve Tırmanışı yaptı.

Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak tırmanış sonrası yaptığı değerlendirmede; "Bugün kulüp antrenör ve sporcularımızla birlikte 15 Temmuz Şehitlerimiz Anısına Ali Dağı Zirve Tırmanışı gerçekleştirdik. Tırmanışımız saat 07.00'de başladı, 08.05'te zirveye ulaştık. Gerçekleştirdiğimiz bu tırmanış vesileyle 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Tırmanışa kulüp antrenörleri ve sporcular katıldı. - KAYSERİ