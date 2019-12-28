Haskova Müftülüğü, Türk Kültür ve Müzik Şöleni düzenledi - Son Dakika

BULGARİSTAN'da Türklerin yoğun olarak yaşardığı Haskova'da Bölge Müftlüğü tarafından Türk Kültür ve Müzik Şöleni düzenlendi.

Bulgaristan'dan Türklerin yoğun olarak yaşadığı Haskova'da Bölge Müftülüğü Türk Kültür ve Müzik Şöleni düzenledi. Şölene müftülüğün düzenlendiği Kuran kurslarına katılan öğrenciler, Türkçe kültür ve müzik becerilerini de sergiledi. Şölende öğrenciler, geleneksel Türk sofrası gösterisi, halk oyunları ve Karagöz ile Hacivat gösterileri sundu. Kırcaali, 'Dostlar Grubu' da Rumeli türküleriyle şölene renk kattı

Programın açılışında konuşan Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet, "Kültürün temelinde din vardır. Müslüman Türk medeniyetinin, Müslüman Türk kültürünün temelinde İslam dini vardır. Her kültürün temelinde din vardır. Bunu hiç unutmamamız gerekiyor. Dinden kopuk bir kültür yoktur" dedi.

Haskova Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, 2010 yılından beri bu görevde bulunduğunu, ancak ilk defa Kuran kursu öğrencileriyle kültür programı düzenlediklerini söyledi. Eminefendi, "Bölge müftüleri olarak başlıca vazifemiz Bulgaristan'da dinimizi yaşatmak, anlatmak, camilerimizde bu doğrultuda cemaatimize faydalı olabilmek. Bununlar beraber, biz Türk- Müslüman olarak kültürümüzü de hatırlatalım, onu da yaşayalım, bizden sonraki nesile de aktaralım istedik. Bu programı düzenleme sebebimiz de budur" diye konuştu.

Haskova Kuran kursu hocası öğretmen Müzeyyen Mustafa, "Haskova'nın farklı köylerinden çocuklarla toplanıyoruz, Kuran kursları düzenliyoruz. Peygamber Efendimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim öğreniyoruz, dinimizi, dilimizi, kültürümüzü de aynı şekilde canlandırıyoruz. Bu sene Kuran kursumuza ilgi yoğun oldu. Değişik köylerden olmak üzere 200 talebimiz var. Haskova Bölge Mülftülüğü'nün desteğiyle başarılı bir şekilde Kuran kurslarımızı yürütüyoruz" dedi.

Halk oyunların gösterilerine katılan öğrenciler, Kuran, örf ve adetleri öğrendiklerini belirterek, Türk kültürünü çok sevdiklerini dile getirdi.

Şölene Rumeli Türkleri ile renk katan Kırcaali Dostlar Grubu Müzik ve Saz Grubu Yönetmeni Osman Cavlak, "Bu akşam burada bulunduğumuzdan dolayı çok memnunuz. Hepimiz zevkle türkülerimizi okuduk. Repertuarımızda genelde Rumeli türküleri ağır basıyor. Rumeli türkülerimiz bizim türkülerimiz olarak kabul ettik ve onları her yerde, her zaman bizim türkülerimiz olarak söylüyoruz, candan okuyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Program açılışı

-Programdan detaylar

-Vedat Ahmet'in konuşması

-Programın izleyicileri

-Öğrencilerin Karagöz-Hacivat gösterisi

-Şiirlerin okunması

-Halk oyunları

-Rumeli türkülerinin okunması

-Müzeyyen Mustafa ile röp.

-Öğrencilerle röp'ler

Basri Eminefendi'nin konuşması

Osman Cavlak ile röp.

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