Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, Mazbatasını Aldı
1 saat önce
Muş'un Hasköy Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti adayı Hikmet Karayel, mazbatasını aldı.
Muş
'un Hasköy
Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti
adayı Hikmet Karayel
, mazbatasını aldı.
Muş Adliyesine gelen Karayel'e mazbatası, İl Seçim Kurulu görevlileri tarafından verildi.
Karayel, yaptığı açıklamada, en büyük amaçlarının halka daha iyi hizmet sunmak ve belediye kaynaklarını verimli kullanmak olduğunu söyledi.
Bölgede AK Parti'nin güçlenmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını kaydeden Karayel, "Tecrübelerimizi kullanarak halkımız için çalışacağız. Bölgemizde huzurun, birliğin, beraberliğin devamı için çaba göstereceğiz." dedi.
İlçeyi doğal gaza kavuşturmanın en öncelikli projesi olduğunu vurgulayan Karayel, alt ve üst yapıdaki eksikliklerin giderilmesi konusunda da gereken hassasiyeti göstereceklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:35 Kaynak: AA
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