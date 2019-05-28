Hasköy Belediyesinin çalışmaları

Hasköy
Belediye Başkanı Hikmet Karayel
, ilçede içme suyunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi, doğal gaz hattının döşenmesi ve millet bahçelerinin oluşturulması için proje çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Karayel, yaptığı açıklamada, Hasköy'de içme suyu konusunda çok sıkıntı yaşandığını ve günde 2-3 saat suyun aktığını söyledi.
Yaşanan su sıkıntısından dolayı ilçede görev yapan memurların il merkezinde oturmak zorunda kaldığını anlatan Karayel, şöyle konuştu:
"Amacımız içme suyu ve doğal gaz sorununu bir an önce çözüme kavuşturarak memurların burada kalmasını sağlamaktır. Şu anda suyumuz belediyenin bütçesini zorluyor. Elektrikle artezyenden sağlıyoruz. Alparslan 2 Barajı bittiğinde ilçemize tamamen arındırılmış su verilecek. 20 yıl önce yapılan mevcut şebekemiz buna hazır değil. Yeni şebekelerin döşenmesi gerekiyor. Bu konuda çalışmalarımıza başladık. Barajdan suyu aldığımızda ilçemizde 24 saat suyumuz akacaktır. Bu sorun çözülürse kamuda çalışan görevlilerimiz de ilçede ikamet edecek ve ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacak."
Hasköy'de Millet Bahçesi
oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Karayel, ailelerin huzurlu şekilde vakit geçirebileceği ve dinlenebileceği alanlar oluşturacaklarını kaydetti.
Karayel, "Vatandaşımız kent merkezi veya kırsal alanlardaki park ve bahçelere gitmek zorunda kalıyor. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Güzel bir millet parkı yapmayı düşünüyoruz. Amacımız burada hükumetimizin desteğiyle ilçemize güzel şeyler yapmaktır. Halkın hizmetinden olacağız. Derdimiz halka iyi hizmet sunmaktır." dedi.