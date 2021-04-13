Hasköy'de açılan filografi kursu kadınlardan ilgi görüyor - Son Dakika

Muş'un Hasköy ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) Müdürlüğünce açılan filografi kursuna katılan kadınlar, hem sanat öğreniyor hem de ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sunuyor.

Kurs öğreticisi Aysun Dedeoğlu, kadınların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek için kursa geldiğini belirtti.

Açtıkları kursa 20 kadın kursiyerin katıldığını anlatan Dedeoğlu, şöyle konuştu:

"Filografi çivi ve tellerin birleşimiyle oluşan bir sanattır. Uzun yıllardadır yapılan bu sanat. Kursiyerlerimiz seçtikleri desenleri ve motifleri, tel ve çivilerle güzel tablolara dönüştürüyor. Yaptıkları bu tabloları satarak aile bütçelerine katkı sunuyorlar. Kaymakamımız da her konuda bize destek veriyor."

Kursa katılan kadınların bu sayede sosyalleştiğini belirten Dedeoğlu, kursiyerlerin evde oturmak yerine burada zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiğini kaydetti.

Kursiyerlerden Neşe Çelik ise filografi sanatını sevdiği için kursa katıldığını belirterek, "Yaklaşık bir ay önce kursa katıldım. Burada hem sanat öğreniyorum hem de yaptığımız tabloları satarak maddi kazanç sağlıyorum. Yaptığımız tablolar çivi marifetiyle ortaya çıkıyor. Aldığımız siparişlere göre tabloları yapıyoruz." dedi.