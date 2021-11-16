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Hasköy'de halk kütüphanesi ilgi görüyor - Son Dakika

Hasköy'de halk kütüphanesi ilgi görüyor

16.11.2021 14:55

Hasköy ilçesinde bir lisenin atıl durumundaki atölyesinin dönüştürüldüğü halk kütüphanesi ilgi görüyor.

Hasköy ilçesinde bir lisenin atıl durumundaki atölyesinin dönüştürüldüğü halk kütüphanesi ilgi görüyor.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresince hizmete sunulan kütüphaneye gelenler hem ders çalışma hem de kitap okuma fırsatı buluyor.

Kütüphanede incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, AA muhabirine, 480 metrekarelik alana sahip kütüphaneden yılda yaklaşık 20 bin kişinin istifade edebileceğini söyledi.

Çok Programlı Anadolu Lisesinin metal atölyesinin, DAP'a sundukları proje kapsamında modern ve konforlu bir kütüphaneye dönüştürüldüğünü belirten Bozyel, şunları kaydetti:

"Gerek LGS, KPSS gerekse YKS'ye hazırlık yapan çocuklarımız haftanın 7 günü buraya gelip ders çalışıyor. Kütüphanede 12 internet erişimi olan bilgisayar bulunuyor. Hedefimiz herkesin faydalanabileceği bir semt kütüphanesini yapmaktı. Bunu gerçekleştirdik. 3 bin kayıtlı kitabı bulunan kütüphanemiz, konuklarına nezih bir ortamda kitap okuma imkanı sunuyor."

KPSS'ye hazırlanan Nilüfer Özkan ise söz konusu kütüphanenin kendileri için iyi olduğunu, burada rahatlıkla ders çalışabildiklerini aktararak emeği geçenlere teşekkür etti.

YKS sınavına hazırlanan Senanur Dan da kütüphanede neredeyse istediği tüm kitapların bulunduğunu ifade ederek, "Onun için çok verim alıyorum. 6 kardeş olduğumuz için evde böyle rahat ortamda ders çalışmamız mümkün değil. Çünkü hepimiz bir odada çalışmak zorundayız. Buranın ortamı çalışmaya uygun olduğu için gelip burada çalışıyorum." diye konuştu.

Hasköy'de halk kütüphanesi ilgi görüyor
Hasköy'de halk kütüphanesi ilgi görüyor
Hasköy'de halk kütüphanesi ilgi görüyor
Hasköy'de halk kütüphanesi ilgi görüyor

Hisarcık, Hasköy, Kitap, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasköy'de halk kütüphanesi ilgi görüyor - Son Dakika


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