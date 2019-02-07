Hasköy'de Kadınlardan Mesleki Kurslara İlgi
44 dakika önce
Hasköy ilçesinde kadınlar, Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan kurslara ilgi gösteriyor.
Hasköy
ilçesinde kadınlar, Aile Destek Merkezinde (ADEM) açılan kurslara ilgi gösteriyor.
Hasköy ADEM kurs hocası Kader Ferhatoğlu, yaptığı açıklamada, merkezde bugüne kadar 12 branşta kurs açtıklarını ve bu kurslara çok sayıda kadının katıldığını belirtti.
İlçede açılan kurslara aktif olarak katılan kadınların hem meslek öğrendiğini hem de ekonomik kazanç elde ettiğini ifade eden Ferhatoğlu, kursiyerlerin aynı zamanda sosyal hayata katılmalarına da olanak sağladıklarını aktardı.
Kursiyer Gülsüm Yumlu da amacının kursta edineceği meslekle kendi iş yerini açmak olduğunu belirterek, kendilerine bu olanağı sağlayan yetkilere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:53 Kaynak: AA
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