Hasköy'de yarı olimpik yüzme havuzu açıldı - Son Dakika

Muş'un Hasköy ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hasköy Belediyesi iş birliğinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi.

Tesiste incelemelerde bulunun Kaymakam Murat Güneş, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle ilçeye yüzme havuzu kazandırdıklarını söyledi.

Çocukların burada yüzeme öğreneceğini belirten Güneş, "Çocuklar yaz aylarında havuzda yüzerek serinleyecekler. Çocuklarımızın sevincine ortak olduk. Tüm çocuklarımızı buraya davet ediyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı Hikmet Karayel ise yarı olimpik yüzme havuzunu açmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Çocuklarımızın burada yüzme öğrenmesini, eğlenmesini önemsiyoruz. Bize destek sunan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bu imkanları ülkemize sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yaşar Özden de havuzda verilecek yüzme kurslarından 5 yaşın üzerindeki herkesin faydalanabileceğini aktardı.