Hasköy Göleti'ndeki yavru balıklar da kurtarılamadı - Son Dakika

BURSA'nın Mudanya ilçesindeki Hasköy Göleti'nde, su seviyesinin azalması ve sıcak havayla birlikte sudaki oksijen oranının düşmesi sonucu yaşanan balık ölümlerinde, yavru balıklar da kuratılamadı. 2 gündür su takviyesi yapılan göldeki tüm balıklar öldü.

Mudanya ilçesine bağlı Hasköy Göleti'nde yaşanan balık ölümleri önceki gün ortaya çıktı. Kıyıya vuran ölü balıkları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Bursa İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonunda da yağışın olmaması, gölden tarımsal sulama yapılması ile hava sıcaklığı nedeniyle sudaki oksijen seviyesinin düşük olduğu saptandı.

Suda yapılan ölçümde, balıkların yaşaması için gerekli olan litrede 5 miligram oksijenin litrede 0.2 miligram olduğu ortaya çıktı. Balık ölümlerinin de sudaki oksijen seviyesinin düşük olmasına bağlı olduğu saptandı.YAVRU BALIKLAR İÇİN MÜCADELE EDİLDİGölde canlı kalan çoğunluğu yavru olan balıkların kurtarılması için harekete geçildi. Son 2 günde göle tankerler ile su takviyesi yapıldı. Ancak su seviyesi ve oksijen oranı yükseltilemedi. Canlı kalan tüm balıklar da öldü.'ÖLÜ BALIKLARIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Binlerce ölü balığın kıyıya vurduğu bölgeye kötü koku yayılırken, Ülkü Köyü Mahallesi Muhtarı Taner Bayrak, "Balık ölümleri 10 gün önce başladı. Önce büyük balıklar ardından da küçük balıklar ölmeye başladı. Nedeni havaların kurak gitmesi. Gölümüz, bu kış tam dolmadı. Çiftçiler motorlarla gölden su çekti. Bunun da etkisi büyük. Yetkililerden ölü balıkların kaldırılmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi ekipleri, su seviyesini yükseltmek için çok çalıştı, tankerlerle su getirdiler ancak olmadı. Gölün çevresi çok kötü kokuyor. Rüzgar da kokuyu çevreye yayıyor" dedi.

- Bursa