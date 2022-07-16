HASKÖY MEZARLIĞI'NDA TAHRİP EDİLEN MEZAR TAŞLARI YENİDEN YAPTIRILIYOR - Son Dakika
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HASKÖY MEZARLIĞI'NDA TAHRİP EDİLEN MEZAR TAŞLARI YENİDEN YAPTIRILIYOR

16.07.2022 13:07

BEYOĞLU, Hasköy Musevi Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yaptırılması için İstanbul Valiliği çalışma başlattı.

BEYOĞLU, Hasköy Musevi Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yaptırılması için İstanbul Valiliği çalışma başlattı. Mezarlığa gelen görevliler ölçü aldı.

Hasköy Yahudi Mezarlığı'nın güvenlik görevlisi, sabah saatlerinde devriye görevi yaparken, birçok mezarın tahrip edildiğini fark etti. Görevlinin haber vermesi üzerine gelen polis, 81 mezarın zarar gördüğünü tespit etti.. İstanbul Valiliği. tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yaptırılması için buguün çalışma başlattı. Mezarlığa gelen görevliler, taşlardan ölçü aldı.

Bu arada mezarların 18 yaşından küçük Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. tarafından tahrip edildiği tespit edilmişti. Gözaltına alınan çocuklardan 3'ü 12 yaşından küçük oldukları için serbest bırakıldı. 2 çocuk ise adliyeye sevk edildi

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Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşları tahrip edildi Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşları tahrip edildi Hasköy Musevi Mezarlığı'nda 36 mezar taşı tahrip edildi Hasköy Musevi Mezarlığı'nda 36 mezar taşı tahrip edildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HASKÖY MEZARLIĞI'NDA TAHRİP EDİLEN MEZAR TAŞLARI YENİDEN YAPTIRILIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: HASKÖY MEZARLIĞI'NDA TAHRİP EDİLEN MEZAR TAŞLARI YENİDEN YAPTIRILIYOR - Son Dakika
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