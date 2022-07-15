Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar -3 - Son Dakika
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Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar -3

15.07.2022 10:32

BEYOĞLU'nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda 36 mezar taşı kırıldı.

Ömer ÇETİNASLAN - - BEYOĞLU'nda bulunan Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda 36 mezar taşı kırıldı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı saldırıyı, "Bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" açıklamasıyla duyurdu.  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Çıksalın'daki Hasköy Yahudi  Mezarlığı'nın güvenlik görevlisi, sabah saatlerinde devriye görevi yaparken, birçok mezarın tahrip edildiğini fark etti. Görevlinin haber vermesi üzerine gelen polis çok sayıda mezarın zarar gördüğünü tespit etti.

Saldırının duyulmasının ardından polis mezarlıkta incelemelerde bulundu. Mezarların, 'yastık' denilen mezar taşlarının yerinden sökülüp, koçbaşı gibi kullanılarak tahrip edildiği ortaya çıktı.

KALIN VE ÇELİK'TEN KINAMATürkiye Hahambaşılığı Vakfı sosyal medya hesaplarından, "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" açıklamasını yaptı.  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz.  Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı'na gece yarısı girilerek,  36 tane mezar taşının tahrip edildiği barbar saldırıyı kınıyoruz. Türkiye'de vatandaşlarımıza ait değerlere saldırılması asla kabul edilemez. Türkiye farklı dinlerden tüm vatandaşlarımızın değerlerinin korunduğu güvenli bir ülkedir. Bu saldırı ve provokasyon geçmişte olduğu gibi yine boşa çıkarılacaktır. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

"ÖLÜYE SAYGISIZLIK YAPILMASIN"Türkiye Hahambaşı İsak Haleva da yaptığı yazılı açıklamada,"Kınıyoruz, üzgünüz. Böyle durumların yaşanmamasını dileriz. Cemaat idarecileri durumu yetkililere bildirmiştir. Devletimiz gerekeni yapacaktır. Ölüye saygısızlık yapılmasın. Devletin bu konuyu çözeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.


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Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşları tahrip edildi Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşları tahrip edildi Hasköy Musevi Mezarlığı'nda 36 mezar taşı tahrip edildi Hasköy Musevi Mezarlığı'nda 36 mezar taşı tahrip edildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar -3 - Son Dakika

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