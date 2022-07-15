Hasköy Yahudi Mezarlığı'ndaki saldırı kamerada: 5 çocuk gözaltına alındı - Son Dakika
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Hasköy Yahudi Mezarlığı'ndaki saldırı kamerada: 5 çocuk gözaltına alındı

15.07.2022 14:42
Hasköy Yahudi Mezarlığı'ndaki saldırı kamerada: 5 çocuk gözaltına alındı

BEYOĞLU Hasköy'de bulunan mezarlığa saldırıyla ilgili 18 yaşından küçük Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. gözaltına alındı.

BEYOĞLU Hasköy'de bulunan mezarlığa saldırıyla ilgili 18 yaşından küçük Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. gözaltına alındı. 81 mezarlığı zarar verildiği belirtilirken saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin, parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçması üzerine mezarlığa girdikleri ve oyun amaçlı mezarlık mermerlerini kırdıklarını söyledikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda çok sayıda mezarın taşı kırıldı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası inceleme sonucu olayın 13 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında meydana geldiği belirlendi. Yapılan kontrollerde 81 mezarlığın mermer taşlarının kırıldığı tespit edildi. Mezarlık ve çevresinde güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde olayın 18 yaşından küçük Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. 11 ve 12 yaşlarındaki şüpheliler gözaltına alındı.Şüphelilerin, parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçması üzerine mezarlığa girdikleri ve topu aldıkları sırada oyun amaçlı mezarlık mermerlerini tahrip ettiklerini söylediği öğrenildi.


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HASKÖY YAHUDİ MEZARLIĞI'NDAKİ SALDIRI KAMERADA: 5 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI HASKÖY YAHUDİ MEZARLIĞI'NDAKİ SALDIRI KAMERADA: 5 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI Beyoğlu'ndaki Yahudi mezarlığına çirkin saldırı, 2 kişi gözaltında Beyoğlu'ndaki Yahudi mezarlığına çirkin saldırı, 2 kişi gözaltında
Kaynak: DHA

Yahudi Mezarlığı, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasköy Yahudi Mezarlığı'ndaki saldırı kamerada: 5 çocuk gözaltına alındı - Son Dakika

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