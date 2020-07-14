Hasköylü çift tandır satarak ailesini geçindiriyor - Son Dakika

Muş'un Hasköy ilçesinde vatandaşlar, topraktan yaptıkları tandırları satarak geçimlerini sağlıyor.

Hasköy'ün Sayanlar Mahallesinde yaşayan Ramazan Kotan, gazetecilere yaptığı açıklamada, killi topraktan ürettikleri tandırları, talep üzerine İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin gibi büyükşehirlere gönderdiklerini söyledi.

15 yıldır eşiyle dağdan getirdikleri toprakları çeşitli aşamalardan geçirerek tandır ürettiklerini anlatan Kotan, şöyle konuştu:

"Tandır yapmak için toprağı Elmabudak, Yerkaya ve Dağdibi köylerden temin ediyoruz. Toprağı önce eliyoruz. Ardından ıslatıp uzun süre ayakla yoğurarak çamur haline getiriyoruz. İçine siyah toprak kattığımız çamurla tandır yapıyoruz. Yılda ortalama 60 tandır yapıyoruz. Köylülere ve ekmek pişiren firmalara 650 liradan sattığımız tandırlarla geçimimizi sağlıyoruz. Bir tandırı üç günde tamamlıyoruz."