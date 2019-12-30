Hasmı tarafından başından vuruldu, acı detay ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hasmı tarafından başından vuruldu, acı detay ortaya çıktı - Son Dakika

Hasmı tarafından başından vuruldu, acı detay ortaya çıktı

7 saat önce

Diyarbakır'da cezaevinden izinli çıkan şahsın 10 yıl önce öldürdüğü kişinin kardeşi tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır'da cezaevinden izinli çıkan şahsın 10 yıl önce öldürdüğü kişinin kardeşi tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, başından vurulan Şehmus Kızıl, 10 yıl önce öldürdüğü şahsın kardeşi Bayram Y. tarafından kan davasından dolayı vurulduğu ortaya çıktı. Çezaevinden izinli olarak çıkan Şehmus Kızıl, ablasının evinde geceyi geçirdi. Sabah saatlerinde ablasıyla beraber evden çıkan Şehmus Kızıl, kapı önünde kan davalısı olan Bayram Y. tarafından başından silahla vuruldu. Şehmus Kızıl'ın sağlık durumu ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kaçan Bayram Y.'nin yakalanması için operasyon başlatıldı.Vurulma anı saniye saniye kameralara yansıyan olayda Şehmus Kızıl'ın ablası sinir krizleri geçirmişti.

(Murat Başal/İHA)

Hasmı tarafından başından vuruldu, acı detay ortaya çıktı

Diyarbakır, Kayapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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