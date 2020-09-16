Hasmı yerine başkasını vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hasmı yerine başkasını vuran zanlı tutuklandı

Hasmı yerine başkasını vuran zanlı tutuklandı Adana'da hasmı zannettiği kişiyi başından tabanca ile vurup ağır yaralayan zanlı 9 ay sonra yakalandı Adana'da bundan 9 ay önce hasmı zannedip bir kişiyi kafasından tabanca ile vurup ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Hasmı yerine başkasını vuran zanlı tutuklandı

Adana'da hasmı zannettiği kişiyi başından tabanca ile vurup ağır yaralayan zanlı 9 ay sonra yakalandı

ADANA - Adana'da bundan 9 ay önce hasmı zannedip bir kişiyi kafasından tabanca ile vurup ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 17 Ocak 2020'de Seyhan ilçesi, Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, gece otomobil ile evine giden Suriyeli Muhlit Elalluş El Nasır silahlı saldırıya uğradı. Kafasından tabanca ile yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda halen tedavisi süren Nasır'ı vuran şahsı yakalamak için polis harekete geçti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Suriyeli şahsı Ferhat Ç.isimli zanlının vurduğunu belirledi. Polis zanlının daha önce yaşanan 3 cinayet olayından dolayı hasmı olduğu bu nedenle Suriyeli şahıs gece otomobili ile Hürriyet Mahallesi ara sokaklara girince onu hasımları sanıp damdan ateş ettiğini ve daha sonra otomobilin yanına gelerek hasmı olmadığını görünce Suriyeli genci yaralı halde bırakıp kaçtığını saptadı.

Polis 9 ay boyunca zanlının peşini bırakmayarak onu yine Hürriyet Mahallesinde yakaladı. Zanlı emniyete getirilip ifadesi alındığında da Suriyeli genci hasmı sanıp vurduğunu itiraf ettiği öne sürüldü.

Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

Hasmı yerine başkasını vuran zanlı tutuklandı

Suriyeli, Hürriyet, Adana, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hasmı yerine başkasını vuran zanlı tutuklandı - Son Dakika

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