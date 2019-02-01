Son Dakika Haberleri: Hasmını Halı Sahada Antrenman Yapan Çocukların Gözü Önünde Böyle Vurdu

Hasmını Halı Sahada Antrenman Yapan Çocukların Gözü Önünde Böyle Vurdu

42 dakika önce

Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde böyle vurduBURSA - Bursa'da bir kişi, husumetli olduğu şahsı halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde 5 el ateş ederek yaraladı.

Hasmını Halı Sahada Antrenman Yapan Çocukların Gözü Önünde Böyle Vurdu, System.String[]
Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde böyle vurdu

BURSA - Bursa'da bir kişi, husumetli olduğu şahsı halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde 5 el ateş ederek yaraladı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Osmangazi'ye bağlı Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki Ali Z., husumetli olduğu 45 yaşındaki Yılmaz B.'yi halı sahada antrenman yapan küçük çocukların gözü önünde 5 el ateş ederek yaraladı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Tabancadan çıkan mermilerden üçü Yılmaz B.'nin bacağına isabet etti. Şüpheli Ali Z. ise olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 ve polisi aradı. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri firari şüpheliyi arıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:43 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uludağ'da Eksi 15 Derecedeki Festivale Binlerce Kişi Katıldı Laf Attıkları Genç Kızı ve Sevgilisini Öldüresiye Döven Saldırganlar Serbest Bırakıldı

Bel Ağrısını Dindirmek İçin 700 Yıl Önceki Tedaviyi Uyguladı, İşe Yaradığını Görünce Patentini Aldı Bursa'da Genç Çifti Hastanelik Eden Saldırganlar, Tekrar Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 01:25:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hasmını Halı Sahada Antrenman Yapan Çocukların Gözü Önünde Böyle Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]