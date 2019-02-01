Hasmını Halı Sahada Antrenman Yapan Çocukların Gözü Önünde Böyle Vurdu
42 dakika önce
Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde böyle vurduBURSA - Bursa'da bir kişi, husumetli olduğu şahsı halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde 5 el ateş ederek yaraladı.
Hasmını halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde böyle vurdu
BURSA - Bursa
'da bir kişi, husumetli olduğu şahsı halı sahada antrenman yapan çocukların gözü önünde 5 el ateş ederek yaraladı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Osmangazi
'ye bağlı Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki Ali Z., husumetli olduğu 45 yaşındaki Yılmaz B.'yi halı sahada antrenman yapan küçük çocukların gözü önünde 5 el ateş ederek yaraladı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Tabancadan çıkan mermilerden üçü Yılmaz B.'nin bacağına isabet etti. Şüpheli Ali Z. ise olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 ve polisi aradı. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri firari şüpheliyi arıyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:43 Kaynak: İHA
Uludağ'da Eksi 15 Derecedeki Festivale Binlerce Kişi Katıldı
Laf Attıkları Genç Kızı ve Sevgilisini Öldüresiye Döven Saldırganlar Serbest Bırakıldı
Bel Ağrısını Dindirmek İçin 700 Yıl Önceki Tedaviyi Uyguladı, İşe Yaradığını Görünce Patentini Aldı
Bursa'da Genç Çifti Hastanelik Eden Saldırganlar, Tekrar Gözaltına Alındı