Hasmını karakol önünde aracıyla ezmeye çalıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hasmını karakol önünde aracıyla ezmeye çalıştı - Son Dakika

Hasmını karakol önünde aracıyla ezmeye çalıştı

6 saat önce

Tekirdağ'da bir kişi, ticari anlaşmazlıklar yaşadığı kişiyi ilçe karakolu önünde aracıyla ezmeye çalıştı.

Hasmını karakol önünde aracıyla ezmeye çalıştı, System.String[]

Tekirdağ'da bir kişi, ticari anlaşmazlıklar yaşadığı kişiyi ilçe karakolu önünde aracıyla ezmeye çalıştı. Olay, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Kapaklı ilçesinde meydana gelen olayda iddialara göre K.Ç. ve H.Y. bir süre önce ticari nedenlerden dolayı anlaşmazlık yaşamış, anlaşmazlık tartışma ile noktalanmıştı. Ardından hıncını alamayan H.Y. aracı ile K.Ç.'yi takip etti. K.Ç.'nin Mithatpaşa Caddesi'nde aracından inmesini fırsat bilen H.Y., otomobilini hasmının üzerine sürerek ezmeye çalıştı.


Kendini karakola zor attı


Kapaklı İlçe Karakolu önünde yaşanan olayda H.Y.'nin kullandığı araç önce karakol önündeki beton bariyerlere, ardından K.Ç.'ye çarptı. Çarpışmadan şans eseri yara almadan kurtulan K.Ç., hemen önündeki ilçe karakoluna kendini atarak konuyla ilgili H.Y.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili ifadesi alınan H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:03 Kaynak: İHA
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