Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, "Beni öldürüyorlardı kendimi korudum" dedi - Son Dakika
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Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, "Beni öldürüyorlardı kendimi korudum" dedi

09.04.2022 08:35

İnegöl'de iki grubun bıçaklı kavgası polisin müdahalesiyle biterken, kavgaya katılanlardan Duret Elyasin karnından yaralandı. Elyasin'i yaralayan Murat D. bıçaklı saldırıyı "kendimi koruyordum" diye savundu. Yaralıya ilk müdahaleyi ise gece bekçileri yaptı.

Sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Murat D. belinden çıkardığı bıçakla Duret Elyasin (34)'i karnından bıçakladı. Yaralanan Elyasin kanlar içinde yere yığılırken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve mahalle bekçisi sevk edildi. Tarafları ayıran ekipler kısa sürede kavgayı sonlandırdı.

YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ GECE BEKÇİLERİ YAPTI

Bölgeye ambulans çağıran bekçi ekipleri Elyasin'in yarasına bezle tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince tedavisi yapılan Duret Elyasin İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BENİ ÖLDÜRÜYORLARDI, KENDİMİ KORUDUM

Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli Murat D. ise kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere tepki göstererek "Beni öldürüyorlardı, kendimi korudum" diyerek kendini savundu. Gözaltına alınan Murat D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan tedavi altına alınan Duret Elyasin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, Beni öldürüyorlardı kendimi korudum dedi
Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, Beni öldürüyorlardı kendimi korudum dedi
Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, Beni öldürüyorlardı kendimi korudum dedi
Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, Beni öldürüyorlardı kendimi korudum dedi
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İnegöl, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, 'Beni öldürüyorlardı kendimi korudum' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, "Beni öldürüyorlardı kendimi korudum" dedi - Son Dakika
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