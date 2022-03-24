Husumetlisini tüfekle vurdu, seken saçmalar yoldan geçen bir kişiye isabet etti - Son Dakika
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Husumetlisini tüfekle vurdu, seken saçmalar yoldan geçen bir kişiye isabet etti

24.03.2022 19:59

Husumetlisini tüfekle vurdu, seken saçmalar yoldan geçen bir kişiye isabet ettiSAKARYA Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı tartışmada bir kişi ayağından vuruldu, yerden seken saçmalar ise yoldan geçen bir kişiye isabet etti.

Husumetlisini tüfekle vurdu, seken saçmalar yoldan geçen bir kişiye isabet etti

SAKARYA Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı tartışmada bir kişi ayağından vuruldu, yerden seken saçmalar ise yoldan geçen bir kişiye isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Akyazı ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.G. ile E.G. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., aracından aldığı pompalı tüfekle E.G.'ye ateş etti. E.G. kanlar içinde yere yığılırken, tüfekten çıkan saçmalar ise yerden sekerek o esnada yoldan geçen H.S.'ye isabet etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çıkan kavgada bölgede bulunan bazı araçlarda zarar görürken, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Husumetlisini tüfekle vurdu, seken saçmalar yoldan geçen bir kişiye isabet etti
Husumetlisini tüfekle vurdu, seken saçmalar yoldan geçen bir kişiye isabet etti
Husumetlisini tüfekle vurdu, seken saçmalar yoldan geçen bir kişiye isabet etti
Husumetlisini tüfekle vurdu, seken saçmalar yoldan geçen bir kişiye isabet etti
Husumetlisini tüfekle vurdu, seken saçmalar yoldan geçen bir kişiye isabet etti
Husumetlisini tüfekle vurdu, seken saçmalar yoldan geçen bir kişiye isabet etti
Husumetlisini tüfekle vurdu, seken saçmalar yoldan geçen bir kişiye isabet etti
Husumetlisini tüfekle vurdu, seken saçmalar yoldan geçen bir kişiye isabet etti
Husumetlisini tüfekle vurdu, seken saçmalar yoldan geçen bir kişiye isabet etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisini tüfekle vurdu, seken saçmalar yoldan geçen bir kişiye isabet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husumetlisini tüfekle vurdu, seken saçmalar yoldan geçen bir kişiye isabet etti - Son Dakika
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