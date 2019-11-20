Hasret giderdiler
6 saat önce
Bir süredir İstanbul'da bulunduğu öğrenilen Kerim Sabancı, gündüz aile şirketinde çalışırken akşamları ise arkadaşlarıyla özlem gideriyor.
Bir süredir İstanbul'da bulunduğu öğrenilen Kerim Sabancı, gündüz aile şirketinde çalışırken akşamları ise arkadaşlarıyla özlem gideriyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:51
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