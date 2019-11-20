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Hasret giderdiler

6 saat önce

Bir süredir İstanbul'da bulunduğu öğrenilen Kerim Sabancı, gündüz aile şirketinde çalışırken akşamları ise arkadaşlarıyla özlem gideriyor.

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Bir süredir İstanbul'da bulunduğu öğrenilen Kerim Sabancı, gündüz aile şirketinde çalışırken akşamları ise arkadaşlarıyla özlem gideriyor.

İstanbul, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:51 
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