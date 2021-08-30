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Hasret gidermek için geldiler, hayatlarının şokunu yaşadılar - Son Dakika

Hasret gidermek için geldiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

30.08.2021 17:46
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Fransa'dan hasret gidermek için memleketleri Gaziantep'e gelen gurbetçi ailenin park halindeki aracının içerisinde bulunan 200 bin lira değerindeki altın ve dövizler çalındı.

Fransa'dan hasret gidermek için memleketleri Gaziantep'e gelen gurbetçi ailenin park halindeki aracının içerisinde bulunan 200 bin lira değerindeki altın ve dövizler çalındı. Şüpheli şahsın çantayı çaldıktan sonraki uzaklaşma anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Fransa'dan tatil için memleketleri Gaziantep'e gelen gurbetçi bir aile, oyuncakçıya alışverişe gitmek için araçlarını park etti. Araçlarını park ettikten sonra alışverişe giden gurbetçi aile, geri döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Gurbetçi ailenin park ettiği aracın hafif açık olan camını fırsat bilen bir şüpheli, aracın arka koltuğunda bulunan ve içerisinde 200 bin lira değerinde altın ve döviz ile geri dönüş evraklarının bulunduğu çantayı çaldı.

PARALARI VE DÖNÜŞ EVRAKLARI ÇALINDI, YAŞADIKLARI FRANSA'YA DÖNEMİYORLAR

Şüpheli şahıs çantayı çaldıktan sonra kayıplara karışırken, olayın mağduru olan Hurşit Ümit Güneş, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyerek, çalınan paraları ve çanta içerisindeki evrakları nedeniyle geri dönüş yapamadıklarını belirtti. Güneş, yetkililerden de yardım isteyerek şüphelinin ve çalınan ziynet eşyalarının bulunmasını istedi.

"ALIŞVERİŞE GİTTİK, DÖNÜNCE ŞOK OLDUK"

Yaşanan olayın şokunu yaşadıklarını ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını söyleyen mağdur Hurşit Ümit Güneş, "3-4 yıl önce Fransa'ya gittim. Bu yılda tatil için Gaziantep'e geldim. Oyuncak almak için bir oyuncak dükkanına gittim. O sırada arabanın çerisinde yaklaşık 200 bin TL değerinde altın ve döviz çantamızın içerisinde duruyordu. Arabamın kapıları kilitli bir şekilde park ettim. Ancak arabamın sol arka kapısının camı 4-5 santimetre açıktı. Kimliği belirsiz bir şahıs arabamın yanına yaklaşıyor ve zorlayarak camı iyice açıp çantayı alıp kayıplara karışıyor. Oyuncakçıdan çıktıktan sonra arabama bindiğimde çantamın yerinde olmadığını gördüm. Olay sonrası polis ekiplerine haber verdim. Hızlı bir şekilde incelemelerini yaptılar ancak henüz şahıs bulunamadı. Yetkililerden şahsın bir an önce bulunmasını istiyorum. Kaybımız konusunda tam net bir rakam yok ama 150 bin TL'si altın, 50 bin TL'si de döviz olmak üzere yaklaşık 200 bin TL'lik zararımız oluştu" dedi.

"MEMLEKETİMDE BÖYLE OLAY YAŞAMAK ZORUMA GİTTİ"

Böyle bir olayın memleketlerinde başlarına gelmesi nedeniyle çok üzgün olduklarını belirten ve çalınan çanta içerisinde bulunan evrakların da kayıp olması nedeniyle geri dönüş yapamadıklarını aktaran Güneş, "Ben buraya o kadar memleket gezerek geldim. O kadar kötü yerlerden geçtim, 3 bin 700 kilometre yol kat ederek geldim ama başıma bu olayın memleketimde gelmesi insanın zoruna gidiyor. Bir an önce şahsın bulunmasını istiyorum. Fransa'ya geri dönüşte yapamıyoruz. Çünkü çantanın içerisinde kimliklerimiz, geri dönüş evraklarımız da vardı" diye konuştu.

(Said Vakkas Yağcı - Ahmet Demir/İHA)

Hasret gidermek için geldiler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Hasret gidermek için geldiler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Hasret gidermek için geldiler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Hasret gidermek için geldiler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Hasret gidermek için geldiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Gaziantep, Gurbetçi, Fransa, Döviz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hasret gidermek için geldiler, hayatlarının şokunu yaşadılar - Son Dakika


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