Hasret kaldığı karın tadını soyunup içinde yüzerek çıkardı - Son Dakika

Hasret kaldığı karın tadını soyunup içinde yüzerek çıkardı

19.01.2021 18:13

Hasret kaldığı karın tadını soyunup içinde yüzerek çıkardı 75 yaşında kar sevdalısı beyaz örtü ile kar banyosu yaptı 64 yıldır kar banyosu yaparak zinde kalıyor Köpekleriyle birlikte karda yüzen Murat Acar: "Kutuplara bile gitmek istiyorum" Kocaeli'nde yaşayan 75 yaşındaki Murat Acar, yarı...

Hasret kaldığı karın tadını soyunup içinde yüzerek çıkardı

75 yaşında kar sevdalısı beyaz örtü ile kar banyosu yaptı

64 yıldır kar banyosu yaparak zinde kalıyor

Köpekleriyle birlikte karda yüzen Murat Acar:

"Kutuplara bile gitmek istiyorum"

KOCAELİ - Kocaeli'nde yaşayan 75 yaşındaki Murat Acar, yarı çıplak bahçesine çıktı, hasret kaldığı karın tadını içinde köpekleriyle birlikte yüzerek çıkardı. 64 yıldır kar banyosu yapan Acar, karda yüzmeyi gençlere de önerdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Murat Acar, çocukluk yıllarından itibaren kazandığı alışkanlık sonrasında her yıl ilk yağan karın keyfini içinde yüzerek çıkarıyor. Uzun zamandır kar yağışına hasret kalan Acar, Kocaeli'ndeki yoğun kar yağışı sonrasında evinin bahçesine biriken kar yığınlarının arasında beyaz örtünün tadını çıkardı. Soyunarak karların arasına kendini atan Acar, köpekleri ile birlikte kar yığınlarının içinde adeta yüzerek hasret kaldığı karın tadını çıkardı. Her yıl kar banyosu yaptığını söyleyen Acar, üşümediğini ve kutuplara gitmek istediğini belirtti.

"Köpeklerimle karın içinde oynamayı çok seviyorum"

Karda yüzmeyi, kar banyosu yapmayı çok sevdiğini belirten Murat Acar, "Gençliğimden beri derelerde yüzerdim, gölde yüzerdim. Soğuk nedir bilmiyorum, üşümüyorum. Her sene mutlaka karın içinde yatarım, karın içinde gezerim, karın içinde kartopu oynarım, hele köpeklerimle karın içinde oynamayı çok seviyorum. Rutin olarak kar yağdığı müddetçe günde bir sefer ayda da 3-4 sefer bunu yapmaya çalışırım" dedi.

"Kutuplara bile gitmek istiyorum"

Soğuğun kendini üşütmediğini ifade eden Murat Acar, "Bana yine de sıcak geliyor, hiç üşümüyorum. Daha soğuk Kartepe'ye çıkmak, bizim Avluburun'a çıkmak daha doğrusu kutuplara bile gitmek istiyorum. Ama oraya gidecek param yok, şimdilik burada idare ediyorum" diye konuştu.

64 yıldır kar banyosu yaparak zinde kalıyor

Gençlere kara vücutlarını alıştırmaları için tavsiye veren Acar, "Buzu kırıp girdiğimi biliyorum. 1957 senesinde orada başladım zaten. Zeki diye bir arkadaşım var buz kırıldı yüze yüze çıktık ondan sonra bende bir alışkanlık haline geldi bu. Bütün gençlere de tavsiye ediyorum. Gerçekten vücutları alışacak hiç merak etmesinler üşümezler. Eğer böyle giyinirlerse en ufak bir şey de üşürler ama eğer kara vücutlarını alıştırırlarsa üşümeleri mümkün değil. Onun için gençlere tavsiyem" şeklinde konuştu.

Hasret kaldığı karın tadını soyunup içinde yüzerek çıkardı
Hasret kaldığı karın tadını soyunup içinde yüzerek çıkardı
Hasret kaldığı karın tadını soyunup içinde yüzerek çıkardı
Hasret kaldığı karın tadını soyunup içinde yüzerek çıkardı

Kocaeli, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hasret kaldığı karın tadını soyunup içinde yüzerek çıkardı - Son Dakika


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