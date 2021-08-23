HASRET SON BULDU DRİFT FESTİVALİ UŞAKLILARLA BULUŞTU

Uşak Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Drift Festivali nefes kesen şovlara ev sahipliği yaptı.

Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde düzenlenen drift festivaline, şehir dışından beş ve Uşak'tan bir araç katıldı. Türkiye'nin en ünlü drift pilotlarının ve özel donanımlı araçların performansı izleyenleri büyüledi. Uşaklı Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak daözel gösterisiyle motor sporlarına olan hasreti giderdi.

Programa Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Osman Tekbaş, Kemal Solakhan ve İbrahim Türksoy iledrift tutkunu yüzlerce vatandaş katıldı.

KOPİLOTLAR ÇEKİLİŞLE BELİRLENDİ

Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği festival unutulmaz anılar bıraktı. Heyecanı bizzat yaşamak isteyen vatandaşlar arasında çekiliş yapıldı. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından yapılan çekilişle belirlenen isimler kopilot koltuğuna oturarak adrenalini zirveye taşıdı. Öte yandan Başkan Çakın da bu deneyimi yaparak heyecana ortak oldu.

JANTIN ÜZERİNDE DRİFT

3 bin 370 metre uzunluğundaki pistte yapılan eşsiz gösteriler sırasında ilginç görüntüler de yaşandı. Usta pilot Serdar Honamlı'ya ait aracın lastikleri drift gösterisi esnasında eridi. Bu durumun driftin doğası olduğunu kaydeden Honamlı, lastikleri değiştirmeden önce Uşaklılar için bu şekilde bile drift yapabileceğini söyleyerek jantın üzerinde tozu dumana kattı.

Böyle keyifli bir organizasyonda Uşaklılarla buluşmaktan memnuniyet duyduklarını kaydeden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Uşak Belediyesi olarak şehrimizde böyle güzel bir piste sahip olmanın büyük bir keyfini yaşıyoruz. Gerek motor sporlarımızın değişik branşlarındaki turnuvaları ile gerekse farklı etkinliklerle bu alanı en güzel şekilde değerlendirmek hedefimiz. " dedi.

BU PİST TÜM UŞAK'IN

Etkinliğe yoğun bir katılım olması nedeniyle mutlu olduklarını ifade eden Başkan Çakın, drift ve benzeri motor sporlarının Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti gibi güvenli alanlarda yapılması gerektiğinin altını çizdi. Sokaklarda tehlike oluşturmak yerine, piste gelme çağrısında bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Belediyemizin sahası gençlerimizin, sizlerin hizmetinde. Ne zaman isterseniz bu heyecanı burada birlikte yaşayalım. Ben katılım sağlayan pilotlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

AVRUPA ŞAMPİYONU'NA TEBRİK

Finlandiya'da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden ve Ümitler Kategorisi 70 kilogramda Avrupa şampiyonu olan Süleyman Aydemir'i tebrik eden Başkan Mehmet Çakın, Uşak'ın her branşta kaliteli sporcular yetiştiren bir merkez haline geldiğini kaydetti.

Saat 13. 00'de başlayarak 17. 00'ye kadar süren etkinliğin sonunda, drift tutkunları sporcularla bir araya gelerek fotoğraf çekilme, sohbet etme ve imzalı poster alma imkanı yakaladı.