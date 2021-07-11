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Hasret sona erdi! Copa America'da zafer Brezilya'yı deviren Arjantin'in oldu - Son Dakika

Hasret sona erdi! Copa America'da zafer Brezilya'yı deviren Arjantin'in oldu

11.07.2021 09:57

Copa America finalinde Brezilya'yı 1-0 mağlup eden Arjantin şampiyon oldu. 28 yıllık hasrete son veren Tangocular, 15. kez kupayı müzesine götürürken, kariyerine birçok rekor ve şampiyonluk sığdıran Lionel Messi böylece milli takım formasıyla ilk kez bir kupa sevinci yaşamış oldu.

Copa America 2021 finalinde Arjantin ile Brezilya karşı karşıya geldi. Maracana'da oynanan dev maçta Arjantin ilk 45 dakikayı tek gollü üstünlükle önde kapattı. 21. dakikada Rodrigo De Paul'ün uzun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Angel Di Maria kaleciyle ile karşı karşıya kaldı ve aşırtma vuruşuyla takımını öne geçirdi.

28 yıllık hasrete son verdiler! Copa America'da zafer Brezilya'yı deviren Arjantin'in oldu

BREZİLYA İKİNCİ YARIYA FIRMINO DEĞİŞİKLİĞİYLE BAŞLADI

Sert geçen ilk yarıda toplam 21 faul düdüğü çalarken Fred ve Leandro Paredes sarı kart gören isimler oldu. Maçı çevirebilmek için gole ihtiyacı olan Brezilya ikinci yarıya Fred- Roberto Firmino değişikliğiyle başladı.

Neymar ve arkadaşları maça ortak olma adına rakip sahada açık ararken ilk yarıda olduğu gibi çok sayıda gelen fauller oyunun sık sık durmasına neden oldu.

28 yıllık hasrete son verdiler! Copa America'da zafer Brezilya'yı deviren Arjantin'in oldu

SAVUNMA DİRENCİNİ ARTIRAN ARJANTİN ŞAMPİYON OLDU

Geçen dakikalarla birlikte savuma direncini artıran Arjantin, rakibine gol şansı tanımadı. Son düdükle birlikte Sambacılar'ı 1-0 mağlup eden Arjantin Copa America'da şampiyon oldu. 28 yıllık hasrete son veren Tangocular, 15. kez kupanın sahibi oldu.

Hasret sona erdi! Copa America'da zafer Brezilya'yı deviren Arjantin'in oldu

Angel Di Maria, Şampiyon, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasret sona erdi! Copa America'da zafer Brezilya'yı deviren Arjantin'in oldu - Son Dakika Spor


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