Hasret sona erecek! Premier Lig'in son iki haftasında taraftarlar tribüne geri dönüyor
05.05.2021 17:16
Koronavirüs sürecinin başından bu yana tribünlere alınmayan İngiliz taraftarları sevindiren bir haber geldi. Aşılama sürecinin büyük bir kısmını tamamlayan İngiltere'de, Premier Lig'in son iki haftasında tribünlere sınırlı sayıda ev sahibi takım taraftarlarının alınacağı açıklandı.
İngiltere Premier Lig'de taraftarların özlemi son buluyor. Lig yönetimi son iki haftada sınırlı sayıda seyircinin tribünlere alınacağını açıkladı.
SEZON BAŞINDA DEPLASMAN TAKIMLARI DA ALINACAK
Ülkede kısmen gevşetilen virüs kısıtlamalarının ardından bu kararı alınırken, tribüne gelecek sayı hakkında ise net bir bilgi paylaşımında bulunulmadı. Öte yandan sezon başından itibaren deplasman takım taraftarlarının da stadyuma alınmasının planlandığı bildirildi.
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