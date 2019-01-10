Hassa Atık Su Arıtma Tesisi'nin Yer Teslimi Yapıldı

Hassa'nın çevre temizliği için büyük önem arz edecek olan Hassa Atık su Arıtma Tesisi İnşaat'ının başlaması için yer tesliminin yapıldığını bildirdi.

Finansmanı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından temin edilen hibe ile sağlanan, ihalesi İller Bankası Genel Müdürlüğünce yapılarak sözleşme imzalan işin yer tesliminin yapıldığını belirten HATSU yetkilileri, 9'uncu tesis işinin yapım süresinin 240 gün olduğunu aktardı.

Yapı denetimi HATSU Genel Müdürlüğü Etüd Plan Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan projenin hayata geçirilmesi ile ilk aşamada günde 4000 m3 atık suyun arıtımını sağlaması hedefleniyor. Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur prensibine göre dizayn edilen tesiste evsel atık suyun, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kriterlerine uygun arıtımı sağlanarak Tiyek Deresi'ne deşarjı sağlanacak.

Yer teslimi yapılan projenin tamamlanması ile Hassa ilçemizin de temiz bir çevreye kavuşacağını aktaran Genel Müdürlük, Hatay genelinde yapılan Atık su Arıtma Tesisleri sayesinde çevre kirliliğini önlenerek sağlıklı bir geleceği oluşturma hedefinde kapsamlı projelerin devam edeceğini açıkladı.