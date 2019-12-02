Son Dakika Haberleri: Hassa Belediye Başkanı Karataş'ın annesi son yolculuğa uğurlandı
Son Dakika Güncel Hassa Belediye Başkanı Karataş'ın annesi son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

Hassa Belediye Başkanı Karataş'ın annesi son yolculuğa uğurlandı

6 saat önce

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın annesi Figen Karataş (80) toprağa verildi.

Hassa Belediye Başkanı Karataş'ın annesi son yolculuğa uğurlandı, System.String[]

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın annesi Figen Karataş (80) toprağa verildi.

Hatay Devlet Hastanesi morgundan alınan Karataş'ın cenazesi Girne Mahallesi'ndeki evinden helallik alınmasının ardından Merkez Camisine getirildi.

Karataş'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Aşağıkarafakılı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, MHP Hatay İl Başkanı Murat Adal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Mehmet Karataş, Karataş, Hatay, Hassa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor
Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 20:41:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hassa Belediye Başkanı Karataş'ın annesi son yolculuğa uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]