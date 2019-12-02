Son Dakika › Güncel › Hassa Belediye Başkanı Karataş'ın annesi son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika
Hassa Belediye Başkanı Karataş'ın annesi son yolculuğa uğurlandı
6 saat önce
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın annesi Figen Karataş (80) toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:28 Kaynak: AA
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın annesi Figen Karataş (80) toprağa verildi.
Hatay Devlet Hastanesi morgundan alınan Karataş'ın cenazesi Girne Mahallesi'ndeki evinden helallik alınmasının ardından Merkez Camisine getirildi.
Karataş'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Aşağıkarafakılı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, MHP Hatay İl Başkanı Murat Adal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri katıldı.
İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var