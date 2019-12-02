Son Dakika Haberleri: Hassa Belediye Başkanı Karataş'ın annesi son yolculuğa uğurlandı
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Hassa Belediye Başkanı Karataş'ın annesi son yolculuğa uğurlandı

6 saat önce

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın annesi Figen Karataş (80) toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın annesi Figen Karataş (80) toprağa verildi.

Hatay Devlet Hastanesi morgundan alınan Karataş'ın cenazesi Girne Mahallesi'ndeki evinden helallik alınmasının ardından Merkez Camisine getirildi.

Karataş'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Aşağıkarafakılı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, MHP Hatay İl Başkanı Murat Adal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Hassa Belediye Başkanı Karataş'ın annesi son yolculuğa uğurlandı

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Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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