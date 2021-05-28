Hassa'da 1 kilo 158 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Hassa'da 1 kilo 158 gram metamfetamin ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 158 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 158 gram metamfetamin ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada içerisinde A.Y isimli şahsın bulunduğu otomobilde arama yapıldı. Aramada paket içerisinde 994 gram, araç içerisine dökülmüş vaziyette yaklaşık 13 gram, otomobilin kaçış güzergahında toprak zemin üzerine atılmış saçılı vaziyette 151 gram olmak üzere toplam 1 kilo 158 gram metamfetamin adlı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY

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