Son Dakika Haberleri: Hassa'da 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Hassa'da 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

HATAY'ın Hassa ilçesinde, kamyonetin arka bölümüne zulalanmış halde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hassa'da 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
HATAY'ın Hassa ilçesinde, kamyonetin arka bölümüne zulalanmış halde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Suriye'den kaçak yollarla sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Müdürlüğü ekipleri, durdurulan kamyonette arama yaptı. Ekipler, aracın arka bölümünde bulunan zulada 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Aracın sürücüsü M.C. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Jandarma, Suriye, Hassa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:09 Kaynak: DHA
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