Hassa'da 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
1 saat önce
HATAY'ın Hassa ilçesinde, kamyonetin arka bölümüne zulalanmış halde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:09 Kaynak: DHA
HATAY'ın Hassa
ilçesinde, kamyonetin arka bölümüne zulalanmış halde 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Suriye
'den kaçak yollarla sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Jandarma
Müdürlüğü ekipleri, durdurulan kamyonette arama yaptı. Ekipler, aracın arka bölümünde bulunan zulada 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Aracın sürücüsü M.C. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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