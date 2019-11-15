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Hassa'da asayiş uygulaması

7 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesindeki okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı.

Hassa'da asayiş uygulaması, System.String[]

Hatay'ın Hassa ilçesindeki okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, okulların etrafındaki sivillere yönelik kimlik kontrolü yaptı.

Uygulama kapsamında öğrenci servislerinde de denetim gerçekleştirildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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