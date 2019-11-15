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Hassa'da asayiş uygulaması

6 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesindeki okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesindeki okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, okulların etrafındaki sivillere yönelik kimlik kontrolü yaptı.

Uygulama kapsamında öğrenci servislerinde de denetim gerçekleştirildi.

Hassa'da asayiş uygulaması

Hatay, Hassa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:40 Kaynak: AA
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