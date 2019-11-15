Hassa'da asayiş uygulaması
6 saat önce
Hatay'ın Hassa ilçesindeki okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:40 Kaynak: AA
Hatay'ın Hassa ilçesindeki okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, okulların etrafındaki sivillere yönelik kimlik kontrolü yaptı.
Uygulama kapsamında öğrenci servislerinde de denetim gerçekleştirildi.
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