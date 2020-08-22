Hassa'da "bağ bozumu" etkinliği yapıldı - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçesinde milletvekili ve belediye başkanlarının katılımıyla "bağ bozumu "etkinliği gerçekleşti.

Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde bir üzüm bağındaki etkinlikte konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, üzümün Hassa ile özdeşleştiğini söyledi.

Hassa üzümünün Türkiye'nin en güzellerinden biri olduğunu dile getiren Yayman, "Siyasiler ve yöneticiler olarak hep birlikte Hassa'nın üzümünü hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Milletvekili Yayman, ilçe belediye başkanları ve diğer katılımcılar, hasada eşlik etti.

Etkinliğe, Hassa Kaymakamı Kadir Yurdagül, AK Parti İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ve mahalle muhtarları katıldı.