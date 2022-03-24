Hassa'da bakkal da 140 kilo kaçak tütün, 100 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hassa'da bakkal da 140 kilo kaçak tütün, 100 paket sigara ele geçirildi

24.03.2022 11:54
Hassa'da bakkal da 140 kilo kaçak tütün, 100 paket sigara ele geçirildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde bakkalda yapılan aramada bakkalda yapılan aramada 140 kilogram kaçak tütün, 100 paket sigara ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bakkalda yapılan aramada bakkalda yapılan aramada 140 kilogram kaçak tütün, 100 paket sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri JASAT ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmada, Çınarbaşı Mahallesinde ikamet eden A.İ.'nin işlettiği bakkal da kaçak tütün ve sigara bulunduğu bilgisi üzerine yapılan aramada; 140 kilogram kaçak tütün, 100 paket kaçak sigara, 8 adet çocuk bezi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli A.İ.'ye ilgili yasa kanuna muhalefet suçundan 4 bin 225 lira idari para cezası uygulandı. - HATAY

YORUMLAR
500
Hatay'da iş yerinde kaçak elektronik sigaralar bulunan zanlı gözaltına alındı Hatay'da iş yerinde kaçak elektronik sigaralar bulunan zanlı gözaltına alındı Hatay'da kaçak elektronik sigara ve parçaları ele geçirildi Hatay'da kaçak elektronik sigara ve parçaları ele geçirildi

Sigara, Hatay, Tütün, Hassa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hassa'da bakkal da 140 kilo kaçak tütün, 100 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:29 Rus ordusundan yeni skandal! Ukrayna savaşına 20 yaşında bile olmayan azınlık askerleri göndermiş
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
11:22 Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
11:08 Lokanta işletmecisi Ömer Ercan: 150 liraya et alıp 30 liraya satamıyoruz, o yüzden et döneri menüden kaldırdık
11:04 Ali Babacan: AK Parti ve MHP muhalefete düşünce, parlamenter sistemi destekleyecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 12:01:54. #1.13#
SON DAKİKA: Hassa'da bakkal da 140 kilo kaçak tütün, 100 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement