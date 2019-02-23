Hassa'da Dernek Açılışı

Hassa'da Harp Malulü Gazileri Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği temsilciliği açıldı.

Hassa'da Harp Malulü Gazileri Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği temsilciliği açıldı.



Hatay'ın Hassa İlçesi'nde Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği temsilciliği açıldı. Açılışa Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık'da katılırken, Hassa'da açılan derneğin İl temsilcilik görevini Fatih Altun yürütecek.



Açılış öncesinde konuşma yapan Başkan Işık, üye sayısının artmasını istemeyen tek dernek olduklarını belirterek "Koca bir çınar düşünün ve bu çınar 1915 yılında kurulmuş. Bu çınarın Türkiye'de 43 şubesi var ve 25. Temsilciliğini de Hassa'ya açıyoruz. Üye sayısının artmasını istemeyen tek dernek olarak maalesef 16 bin üyemiz var. Maalesef Hassa'da da 40'a yakın şehit ailemiz ve gazimiz bulunmakta. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman şehit ailelerinin ve gazilerinin yanında olmuş, olmaya da devam etmektedir" dedi.



Dualar eşliğinde açılışı gerçekleştirilen derneğin açılış kurdelesini Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, Genel Başkan Mustafa Işık ve siyasi parti temsilcileri kesti. - HATAY

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