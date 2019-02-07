Hassa'da Doğaka Bilgilendirme Toplantısı

Hassa ilçesinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından 2019 Yılı Mali Destek Programları bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hassa ilçesinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından 2019 Yılı Mali Destek Programları bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



DOĞAKA Uzmanı Tuğçe Altun Durgun, Hassa Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, 2019 yılında toplam 27 Milyon lira destek sağlamayı planladıklarını belirtti.



Ajansın Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde faaliyet gösterdiğini hatırlatan Durgun, "Programımızın öncelikleri, imalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi, imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim alt yapısının ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesidir." ifadelerini kullandı.



Kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı program, 2019 Yılı Mali Destek Programı'na ilişkin gerçekleştirilen sunumun ardından sona erdi.

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