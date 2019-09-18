Hassa'da, evinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı
54 dakika önce
Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinde yarım kilo esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:58 Kaynak: AA
Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinde yarım kilo esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin fiziki takibi sonucunda, ilçe merkezindeki bir evde yapılan aramada çeşitli yerlere saklanmış yarım kilo esrar ele geçildi.
Olayla ilgili ev sahibi D.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Son yıllardaki en büyük miktar! Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı Hatay'da pompalı tüfekle evi basıp 3 kişiyi öldüren adamın, kardeşine kız vermedikleri için cinayetleri işlediği ortaya çıktı