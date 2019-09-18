Son Dakika Haberleri: Hassa'da, evinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Hassa'da, evinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

54 dakika önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinde yarım kilo esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Hassa'da, evinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı, System.String[]

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinde yarım kilo esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin fiziki takibi sonucunda, ilçe merkezindeki bir evde yapılan aramada çeşitli yerlere saklanmış yarım kilo esrar ele geçildi.

Olayla ilgili ev sahibi D.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Hatay, Hassa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son yıllardaki en büyük miktar! Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe
İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı Hatay'da pompalı tüfekle evi basıp 3 kişiyi öldüren adamın, kardeşine kız vermedikleri için cinayetleri işlediği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:53:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hassa'da, evinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]