Hassa'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Hassa'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Hatay'ın Hassa ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. Kaymakam Kadir Yurdagül ve beraberindeki heyet, ilçe merkezindeki denetimler esnasında vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyardı. Yurdagül, koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin önemine dikkati çekti. Kaymakam Yurdagül'e Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem İlkbahar, İlçe Emniyet Amir Vekili Mehmet Serdar Yavuz ve Hassa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Faruk Ak da eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:39

Kaynak: AA

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