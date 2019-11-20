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Hassa'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi

6 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi.

Hassa'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi, System.String[]

Hatay'ın Hassa ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, Hassa Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde yaptığı konuşmada, servis şoförlerinin en az öğretmenler kadar öğrenciler üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Öğrencilere eğitimin okul servisinde başladığını ifade eden Bayraktar, "Sizler öğrencilere ilk olarak hayat tecrübelerinizden örnekler veriyorsunuz. Onlara nasihatlerde bulunuyorsunuz. Dolayısıyla sizler de eğitimin içerisindesiniz, dışında değilsiniz. Arabada sigara içerseniz kötü bir örnek olursunuz. Ama sigara içen bir öğrenciye onun zararını anlatırsanız, hayatınızdan bir kesit sunarsanız belki bir öğrencinin sigara içmesine engel olursunuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından polis ve jandarma trafik ekipleri, servis şoförlerine uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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