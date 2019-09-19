Hassa'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Trafik kurallarına her zaman uymaları gerektiğini hatırlatan Ersöz, insanların mutlaka yaya yolunu kullanmalarını, trafik ışık, işaret ve levhalarına uymaları uyarısında bulundu.

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ersöz , Türkiye 'de trafik kazalarının tamamına yakınının insan hatalarından kaynaklandığını söyledi.

Aktepe 23 Nisan Anaokulunda trafik bilincini oluşturmak amacıyla verilen trafik eğitimlerinde öğrencilere, trafik ışık, işaret ve levhaları, yaya yollarını, öğrenci servislerine kullanma, emniyet kemeri konularında bilgiler aktarıldı.

Hatay 'da, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kılıçdaroğlu'ndan "2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım" diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil