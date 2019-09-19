Son Dakika Haberleri: Hassa'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi
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Hassa'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

1 saat önce

Hatay'da, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Hatay'da, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Aktepe 23 Nisan Anaokulunda trafik bilincini oluşturmak amacıyla verilen trafik eğitimlerinde öğrencilere, trafik ışık, işaret ve levhaları, yaya yollarını, öğrenci servislerine kullanma, emniyet kemeri konularında bilgiler aktarıldı.

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ersöz, Türkiye'de trafik kazalarının tamamına yakınının insan hatalarından kaynaklandığını söyledi.

Trafik kurallarına her zaman uymaları gerektiğini hatırlatan Ersöz, insanların mutlaka yaya yolunu kullanmalarını, trafik ışık, işaret ve levhalarına uymaları uyarısında bulundu.

Eğitimlerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Hassa'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Jandarma, 23 Nisan, Aktepe, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:31 Kaynak: AA
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