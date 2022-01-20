Hassa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle karne töreni yapılmayacak - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın karne dağıtım töreni yapılamayacak.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, hava koşulları nedeniyle yarın ilçedeki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.
Okullarda karne dağıtım töreni yapılmayacağı belirtilen açıklamada, Çay ve Tepebaşı mahalleleri dışındaki tüm mahallelere saat 20.00'den sonra enerji verileceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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