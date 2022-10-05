HASSA'DA PAMUK HASADI SÜRÜYOR

HATAY'ın Hassa ilçesinde pamuk hasadı devam ediyor. Hassa Kaymakamı Osman Acar, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Şıhlar, Ziraat odası Başkanı Mehmet Şahiner ve Hassa Toprak Mahsulleri Ofisi Başkanı Celal Balı ile birlikte Halallar Mahallesi'ndeki pamuk tarlasına giderek üreticilerle ve pamuk toplayan işçilerle bir araya geldi. Acar, daha sonra ilçedeki pamuk üretimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hassa'da 6 bin 200 dekar alanda pamuk üretimi yapıldığını belirten Acar, "Şu anda 200 çiftçimiz pamuk hasadıyla geçimini sağlamaktadır. İlçemizde bu toplanan pamuklarımızda 4 adet fabrikamızda çırçır ve prese fabrikamızda işlenmektedir. Mevsimine göre fabrikalarımızda da ortalama 35 ila 40 kişi istihdam edilmektedir. Tarıma ortalama dekara verim oranımız ise 600 kilo civarındadır. Toplamı ilçe genelinde 3 bin 200 tonluk bir hasat devretmekteyiz ve bundan yıllık ortalama 45 milyon liraya yakın ilçemize ekonomik olarak girdi kazandırmaktayız" dedi.

'ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ'

Pamuk üretimini arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Kaymakam Acar, "Buradaki pamuğumuzu geliştirmek için daha inisiyatif tarım yöntemlerini kullanabilmek için daha profesyonel yöntemleri hayata geçirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Hem çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hem de mevsimlik tarım işçilerimizin her zaman yanındayız. Hayırlı, bereketli bir pamuk hasadı yılı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. (DHA)