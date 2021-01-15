Erdemli'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya devam ediyor - Son Dakika

Erdemli Devlet Hastanesi binası

Aşı odasında sağlık çalışanlarına aşı yapılması

Aşı olan bir sağlık çalışanının konuşması

Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erman Eker'in konuşması

Başhekim Yardımcısı Dr. Mesut Yeşilova'nın konuşması

Aşılama personeli ile aşı merkezi önünde fotoğraf çektirilmesi

Kovid-19 aşı tabelası ve hastane binası Erdemli'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya devam ediyor

MERSİN (AA) – Erdemli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan CoronaVac aşı çalışması devam ediyor.

Erdemli Devlet Hastanesi'nde devam eden aşı çalışmalarıyla ilgili gazetecilere bilgi veren hastane başhekimi Dr. Erman Eker, 24 saat içinde 600 sağlık çalışanının aşı olduğunu söyledi.

Şu ana kadar herhangi bir yan etki görülmediğini dile getiren Eker, "Sağlık çalışanlarının ardından bilim kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre aşılama devam edecek. Vatandaşlarımız Merkezi Hastane Randevu Sistemi, Hayat Eve Sığar ve E- Nabız uygulamasından kendi durumlarını takip edip sıraları geldiğinde randevu alarak aşılama sürecine dahil olacaklardır. Aşılar aile sağlığı merkezleri, kamu yataklı sağlık tesisleri, üniversite hastanesi ve özel yataklı sağlık tesislerinde randevu alınarak yapılacaktır." diye konuştu.